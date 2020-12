’Lockdown grotendeels eigen schuld’

Over één ding zijn we het wel eens: een complete lockdown had helemaal niet nodig hoeven zijn. Teenentander: „We hebben te maken met een onvoorstelbaar uitgeklede zorg, die nu zwaar overbelast is. Daarnaast zijn er inmiddels medicijnen die ook aardig blijken te werken. Kortom, hadden we genoeg ic- en verpleegbedden gehad, dan waren dit soort draconische maatregelen helemaal niet nodig geweest.” Mar08 ziet dat ook: „Als de mens niet zo egoïstisch was en zich aan de maatregelen had gehouden was dit niet nodig geweest. Maar ja, de Nederlander is nu eenmaal stronteigenwijs en doet wat hij/zij zelf wil. Ik ben blij met een lockdown, nu moet men wel!”

Maatregelen

Foma_zitterd staat, net als microbioloog Bert Niesters, volledig achter ’Nederland op slot’: „Zijn jullie de beelden vergeten uit bijvoorbeeld Noord-Italië en New York van de drama’s in de ziekenhuizen en het stapelen van overleden mensen in koelwagens? Het is bittere noodzaak. Hou je nu eindelijk eens aan de maatregelen en stop met ikke, ikke en nog veel meer ikke.”

Econoom Robin Fransman waarschuwde zaterdag in De Telegraaf voor de sociale en economische gevolgen van een lockdown, maar die mening wordt niet door iedereen gedeeld. Paul Lamote: „Een deel van de winkels is een maand dicht en dan hebben we een blijvend getraumatiseerde generatie? De briefschrijver (Fransman) is echt de weg kwijt.”

Andries21 twijfelt ook aan de uitleg van de econoom: „Een beetje overdreven is het allemaal wel wat in het artikel wordt gesteld, maar dat er beter op het virus geanticipeerd had moeten worden is duidelijk. Nog duidelijker is het dat mensen zich aan de regels moeten houden en dat vanaf het begin ook hadden moeten doen. Helaas is dat niet iets specifieks voor Nederland, men ziet het in de hele wereld. Gewoon nog even volhouden en de regels volgen, hoe moeilijk dat ook is.”

Reisverbod

Charquin is groot voorstander van een totale lockdown: „Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar ook een uitreisverbod en nu een inreisverbod uit gebieden die code oranje zijn. Ik wil natuurlijk niet de dupe worden van wetteloosheid en zorgeloosheid van reislustige idioten.”

"Nederland is verwend en bij het minst of geringste raken wij in paniek"

Er is dan ook geen sprake van een volledige lockdown, zegt DavyDavy: „Veel winkels zijn gewoon open.” En Martijn_Amsterdam vult aan: „Totale lockdown? Hoezo totaal? Je kan nog steeds naar het buitenland en vanuit het buitenland naar Nederland. Dus zo totaal is deze niet.”

Volgens Kalava48 kan het dan ook nog wel strenger: „Er zijn andere landen met een lockdown tot zelfs bewegingsvrijheid binnen je eigen woonregio. Nederland is verwend en bij het minst of geringste raken wij in paniek of schreeuwen om vrijheid van democratie. Laten wij met zijn allen de zaak goed oppakken om het coronamonster aan te pakken.”

Economische schade

Prima, maar een lockdown helpt helemaal niet, zeggen tegenstanders. Jeffrodo: „Een lockdown is sowieso niet nodig, want diverse studies tonen aan dat lockdowns niet werken. Bovendien is niemand schuldig aan de huidige besmettingsgolf. Het virus waart gewoon rond, dat is de natuur. Het virus wordt het meest beïnvloed door natuurlijke verschijnselen. Menselijk ingrijpen zorgt hooguit voor vertraging of uitstel van van de verspreiding.” Johannes Particulier: „Uit alles blijkt dat het virus doet waarvoor het gemaakt is, namelijk zich verspreiden. En dat ongeacht ’maatregelen’ van ons. Mondkapjes en lockdowns helpen niet. Waarom zou je dan de enorme sociale en economische schade die lockdowns, anderhalve meter en mondkapjes aanrichten bovenop het overlijdensleed stapelen? Gooi de boel open, zorg voor de eventueel kwetsbaren en accepteer dat er mensen overlijden!”

"De overbelaste zorg is niet de schuld van het corona-virus, maar van een ander virus: het Binnenhof-virus"

Biancadior is ook voor een opener samenleving, want nu gaat het fout: „Mensen raken depressief, komen niet meer uit de put, hele huishoudens klappen uit elkaar, eenzaamheid wordt nog erger. Weet je hoeveel mensen het niet meer zien zitten? Het is afschuwelijk wat er gebeurt; voor een griep die duidelijk aanwezig is, maar die niet de economie en mensheid naar de klote hoeft te helpen.”

Berexstone is voor het nastreven van groeps-immuniteit: „Beter is het, ook om economische en sociaal-maatschappelijke redenen, het virus te laten voortwoekeren waarna het over enkele maanden geen rol van betekenis meer speelt. Het aantal zieken en doden lijkt veel, maar in verhouding tot de totale bevolking stelt het weinig voor. De overbelaste zorg is niet de schuld van het corona-virus, maar van een ander virus: het Binnenhof-virus.”

Zwakte

De verwijten aan de politiek zijn legio, maar Johanvanderman1001 vindt dat we ook in de spiegel moeten kijken: „In Nederland zijn er sinds maart ineens veel amateurvirologen en -epidemiologen bij gekomen, die het allemaal beter weten dan de mensen in het veld. Hierdoor krijg je, wat het kabinet ook beslist: ’Het is nooit goed of het deugt niet’. Over elk klein dingetje moet worden gepraat, bij elke regel zoekt men de grenzen op of komen de opmerkingen: ’Waarom die winkel wel en die winkel niet?’ Er is maar één groep verantwoordelijk voor het oplopen van de cijfers en dat is toch het deel van het volk dat schijt heeft aan de regels en aan de zorg. Het is een teken van zwakte om elke keer maar weer de politiek daarvan de schuld te geven.”