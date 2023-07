’Bestraf Holocaustontkenner’

Bekijk ook: De gedachte aan wat Esther is overkomen wordt steeds onverdraaglijker

Het verhaal van Leon de Winter (Tel. 19/7) is hartverscheurend. Ik ben van 1945, dus heb mijn hele leven over de oorlog gehoord en gelezen. Er zijn geen woorden voor dergelijke wreedheden. Het ontkennen van wat gebeurd is, is op zijn zachts gezegd dom.

Een straf in de vorm van twee weken onderhoud in bijvoorbeeld Kamp Vught en een bezoek aan Auschwitz met uitleg wat daar gebeurd is, zou misschien hun ogen kunnen openen.

K. Molenaar