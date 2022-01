Brief 2 ’Grootheidswaanzin Poetin gevaarlijk’

Na het annexeren van de Krim en de macht over Wit-Rusland droomt hij van een nieuwe U.S.S.R. Hij heeft wel een punt wat betreft het afstoppen van het NAVO- gebied maar weet ook dondersgoed dat niemand zowel in Oost als West een oorlog wil beginnen. Hij is levensgevaarlijk bezig. Ondertussen lachen China, Iran en IS in hun vuistjes. Door deze afleiding kan er een gevaarlijke destabilisatie in het wereld-machtsevenwicht ontstaan. Misschien kan de dochter van Poetin (in Nederland gestudeerd ook getrouwd?) hem tot de orde roepen? Het hemd is nader dan de (wapen)- rok.

R. Brouwer, Alkmaar

