’Verkiezingsdebatten zinloos’

Echte issues komen daar toch niet langs: Verregaande invloed China, verzwakking van de rechtstaat en trias politica, datadozen in het landschap van Amerikaanse bedrijven die in de VS voldoende landschap en ruimte hebben maar het bij ons kapot komen maken, de invloed van Turkije en het salafisme..

Nee ik word al moe als ik aan verkiezingsdebatten op tv denk: voor de bühne. En de partijen zijn verschrikkelijk blij dat ze een instrument hebben om in te zetten: inhakken op de VVD want dat helpt ze enorm aan inhoudsloze inhoud.... maar voor de kiezer is het een grote tv-show om chips bij te eten.

Echt serieuze zaken waar de burger zich druk om maakt, komen niet voorbij. Ja, het klimaat. Alsof ze denken daarmee ’contact’ te leggen en te luisteren naar de kiezer...

D. Haesen