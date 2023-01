Rijker worden rijker

Oxfam Novib komt tot de conclusie dat de rijken steeds rijker worden en de armen armer. Met een simpel telraampje kan iedereen snappen dat b.v. 6% loonsverhoging voor iemand die drie keer modaal verdient netto ruim meer is dan voor iemand met een minimuminkomen. En dit houden we al decennia vol. En dan verbaasd zijn over de steeds grotere verschillen in inkomen. Onbegrijpelijk om percentages aan te houden i.p.v. bedragen.

Bert de Jong, Leersum