Brief 3 ’AstraZeneca naar Oost-Europa’

Het priktempo kan en moet veel sneller om het normale ritme en leven weer op te pakken. En dan gaat Nederland met een paar andere Europese landen ook nog eens 10 miljoen Pfizer-vaccins weggeven? Waarom geen AstraZeneca-vaccins weggeven want deze komen iedere keer in het ’verdachtenbankje’? Nog even dan volgt over de coronacrisis ook een parlementaire enquête!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

