Uitslag stelling: ’Blij zijn met cao-akkoord’

De teneur bij de meesten is: ze moeten tevreden zijn met wat nu is bereikt. Genoeg is genoeg. Zo schrijft iemand: „Soms moet je je bij beslissingen van anderen, in dit geval van ’hogerhand’, neerleggen, dus blij zijn met een goed compromis en niet pas tevreden zijn als men het onderste uit de kan heeft gehaald. Dat leert men leerlingen toch ook?” En een ander stelt: „Leraren, zelfs in het basisonderwijs, verdienen al dik boven modaal, ze hebben ook nog eens tweemaal zo veel vrije dagen.. en ze blijven zeuren om meer geld.. bah!”

Basisschool

Weer een andere criticus vindt ’het onzin dat salarissen tussen basisscholen en voortgezet onderwijs gelijk zouden moeten zijn’. „Het lijkt me toch een stuk eenvoudiger om kinderen tot 12 les te geven dan een stel pubers.” Iets meer dan de helft meent ook dat het logisch is dat docenten op een middelbare school meer verdienen dan die in het basisonderwijs. „Basisschoolleerkrachten zijn lager opgeleid en verdienen terecht minder dan een middelbare schoolleerkracht”, verwoordt een respondent een veelgehoorde mening. „In het bedrijfsleven werkt het ook zo dat je meer verdient al je een zwaarder beroep hebt met meer verantwoordelijkheid”, stelt een ander.

Politieagenten

Volgens veel respondenten beseffen leraren ‘onvoldoende dat ze al in een bevoorrechte positie verkeren’. De vergelijking met andere beroepsgroepen wordt veelvuldig gemaakt. „Ik geloof zeker dat de werkdruk hoog is maar is dit niet in veel meer sectoren zo? In de zorg bijvoorbeeld is de werkdruk misschien nog wel hoger waarbij de werknemers ook nog veel eerder slijtage krijgen en mentaal veel zwaarder werk hebben”, stelt iemand. En: „Ik pleit eerder voor een betere beloning voor politieagenten en andere hulpverleners, die geen 12 weken vakantie hebben, en dag en nacht klaarstaan.”

De vele parttimers in het onderwijs worden ook door veel respondenten aangehaald. „Als we in de bouw allemaal parttime gingen werken net als de juffen, dan krijg je ook niks voor elkaar. Fulltime werken moet de norm zijn. We hebben meer dan genoeg leraren, ze werken alleen de helft van de tijd niet”, stelt een respondent.

Werkdruk

Toch zijn er ook zeker stellingdeelnemers (32%) met begrip voor het doorstakende onderwijspersoneel. Zij zien vooral dat het om méér gaat dan om extra geld. „Salaris is slechts de helft van het probleem. De andere helft is de werkdruk mede ontstaan omdat scholen voor leerlingen met leer- of gezondheidsproblemen opgedoekt worden en deze leerlingen op basisscholen tussen de andere leerlingen worden geplaatst”, schrijft iemand. „Het is niet alleen het loon. Een loonsverhoging wordt vaak teniet gedaan door belastingverhoging”, stelt ook een ander. „Nee, het gaat juist om minder regels en meer tijd en aandacht voor de kinderen. En misschien kunnen de ouders ook eens helpen in de opvoeding van hun kinderen en dat niet aan de leerkrachten overlaten”, klinkt het. „Tegenwoordig zijn de kinderen de baas op school en niet de leraar”, ziet ook een ander. „Dat komt door de ouders, die willen op school ook de baas zijn.”