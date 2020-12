’Atoomkennis is voorhanden’

Bekijk ook: Plan voor twee kerncentrales in Zeeland onthuld

Wij hoeven toch niet het wiel weer uit te vinden in Nederland, er is genoeg knowhow in bijvoorbeeld Frankrijk en Zuid-Korea. In Zuid-Korea bouwen zij in twee jaar een kleine kerncentrale en daar komt bij dat Frankrijk ons land zelfs wil helpen met bouwen van kerncentrale.

Dikke pluim voor EZP in Zeeland en ik hoop dat zij voet bij stuk houden en die centrales er komen i.p.v. al die lelijke zonne- en windmolenparken. Dan blijven onze bossen ook bestaan en dan nog maar te zwijgen over de bossen in de Baltische staten en Canada, die nu voor de biomassacenrales sneuvelen.

T. Berkhout, Ede