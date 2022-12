’Elektrisch rijden niet verplichten’

En weer heeft de EU iets gevonden om de kosten voor de burger te verhogen zonder dat diezelfde burger daar wat tegen kan ondernemen. In de klimaatdrang komt de een na de andere nog absurdere regel naar buiten.

Een van de opgelegde regels omvat ook het verplicht overschakelen naar elektrisch rijden. Ik zelf rijd inmiddels een kleine elektrische auto en heb het geluk thuis en op mijn werk te kunnen laden. Nu met de enorme toename van het aantal elektrische auto’s sta je in de rij lang te wachten omdat alle laadpalen bezet zijn of omdat ze kapot zijn. Laden met de huidige kou is sowieso al een probleem. Doorrijden is ook geen optie want dan kom je stil te staan langs de weg en word je bekeurd.

Daarmee wordt maar weer eens aangetoond dat elektrisch rijden niets anders dan een tussenoplossing kan zijn. Dit wetende is het dan ook moreel onjuist om de burger verplicht de elektrische auto in te jagen, als het al te betalen is. Als we gezamenlijk iets aan de CO2 uitstoot willen doen zullen we het ook over geboortebeperking moeten hebben en landen als China en India etc. moeten aanspreken over hun aandeel CO2 en de CO2 uitstoot voor deze landen moeten beprijzen.

M. Bruin, Almere