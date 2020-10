’Aan ’we doen ons best’ heeft slachtoffer niets’

Rosa Jansen: ,,Heel vaak ben ik het eens met het Openbaar Ministerie. Tot er keuzes gemaakt moeten worden.”

Ben je slachtoffer van een misdrijf en komt er een strafzaak van, dan beland je met naam, adres en andere privégegevens in het dossier - ook zichtbaar voor de verdachte. Deze dinsdag bespreekt de Kamer of daar een einde aan moet komen. Rosa Jansen is er stellig over.