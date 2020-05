Uitslag Stelling: ’Banen gaan boven alles’

De coalitie wil bedrijven juist stimuleren om te reorganiseren en om personeel om te scholen. Dat het kabinet het ontslagverbod wil intrekken, kan rekenen op begrip van de helft van de respondenten. De andere helft vindt juist dat bedrijven die steun ontvangen koste wat het kost hun personeel moeten behouden. Een deelnemer wil eisen verbinden aan ontslag: ,,Ontvangt een bedrijf een steunpakket, dan mag het minimaal drie jaar geen vervanger aannemen, zeker niet iemand met een flexcontract of een zzp’er."

Het kabinet is op het moment heel hard aan het puzzelen om een pakket samen te stellen dat voldoet aan de wensen van een meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher wil een pakket waarin werkgelegenheid niet is gegarandeerd, niet steunen. Driekwart van de respondenten denkt dat het zonder de steun van de PvdA toch gewoon zal doorgaan.

Een reactie: ,,Het dreigement van Asscher is natuurlijk een wassen neus, de PvdA heeft met negen zetels weinig in de melk te brokkelen.” Een andere respondent verwijt de PvdA-leider kortzichtigheid. ,,De bedoeling van die regeling is dat bedrijven kunnen blijven bestaan. En als dat gebeurt, dan zal de schade voor de werkgelegenheid minder zijn dan als ze gedwongen worden kosten te maken”

Reorganisatie en omscholing stimuleren in ruil voor steun, vinden de meeste stemmers wel een goed principe, maar dan dus met behoud van werkgelegenheid. Een respondent vindt het nogal een overbodige eis en vraagt zich af: ,,Bedrijven zijn toch altijd bezig met scholing en reorganisaties?”

Een enkeling vindt het behoud van werkgelegenheid idealistisch. ,,Het zou mooi zijn als zo veel mogelijk mensen aan het werk kunnen blijven. Toch zullen er bedrijven om gaan vallen. Bedrijven waar het niet zo goed mee ging, of bedrijven waarvan de afzetmarkt verdwenen is. Het is ondoenlijk om die te blijven ondersteunen. Dat is geld gooien in een zwart gat."

Veruit de meeste respondenten vinden een stop op de uitkering van bonussen en dividend de belangrijkste voorwaarde voor het ontvangen van steun. Ook hoog scoort de eis dat de bedrijven in Nederland belasting moeten betalen. Een reactie: ,,Pak eerst die grootverdieners en belastingontduikers aan. Als je hen nu steunt en mensen laat ontslaan, dan pakken ze aan het einde van dit jaar gewoon weer hun bonus. De kleine man is weer de dupe, want die betaalt er via de belasting voor.”

Werkgevers willen juist geen harde eisen van de overheid voor het ontvangen van steun. Daar is driekwart van de stemmers het niet mee eens. De werkgevers willen daarbij de eisen voor WW versoepelen. Een reactie hierop: ,,Bedrijven moeten verplicht blijven ontslagvergoedingen te betalen aan werknemers. Er komt anders een ontslaggolf aan van ongekende porporties.”

Behalve het behoud van werkgelegenheid voor werknemers, vindt een meerderheid van de respondenten het ook belangrijk dat het kabinet ruimhartig moet zijn voor zzp’ers en flexwerkers.