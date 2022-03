’Kennis om aardbevingen te reduceren’

Daarin schrijft hij ook: ’Nederland heeft de beste geotechnische ingenieurs ter wereld, dus aardbevingsbestendig bouwen gaat ons echt wel lukken’. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was onze kennis en kunde m.b.t. de diepe ondergrond met gashoudend gesteente nog beperkt. Omstreeks 1980 was ik regelmatig te gast aan het Shell Instituut voor Exploratie en Productie in Rijswijk en daar ging het vooral om de geomechanica van relatief bros gesteente, dat olie of gas bevatte. De toen nog prille studie van scheurvorming in dit brosse gesteente (met aardbevingen als gevolg) stond toe nog in haar kinderschoenen. Terwijl wij ons in Nederland vooral bezighielden met de slappe bovengrond, focuste ik mij na mijn vertrek naar Stuttgart op de diepe tunnelbouw in min of meer bros gesteente. Dit samen met PhD studenten, die nu toonaangevend zijn op het gebied van de geomechanica. Met de kennis en injectiekunde van nu, kunnen we, precies zoals collega Smeulders schrijft, de kans op aardbevingen in Groningen aanmerkelijk reduceren.

Pieter Vermeer, emeritus

hoogleraar Geotechniek