’Wat moet Feyenoord met die miljoenen?’

Komt nog eens bij dat de gehuurde Guus Til voor PSV kiest en Dessers kort geleden niet te houden was. Het enige antwoord is, en Ajax bewijst het de laatste jaren, blijven investeren in de jeugdopleiding en grote talenten een kans in het eerste gunnen.

Nederlandse clubs én spelers staan door de prima resultaten in de verschillende Europese competities weer volop in de belangstelling, en dus is het ouderwets uitverkoop. We blijven een handelsland al hebben we de touwtjes in voetballand nu niet meer in eigen handen.

Bas Overmars, Amsterdam