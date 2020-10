Brief 3 ’Van Dissel heeft gelijk’

RIVM-baas Jaap van Dissel heeft in die zin helemaal gelijk. Kampioen mondkapjes in Europa is Spanje, en jawel, die heeft ook meteen het grootste aantal besmettingen per inwoner in de laatste 4 weken (ruim 6 per 1000 inwoners). Duitsland, met inderdaad ook een streng mondkapjesbeleid, doet het veel beter (0,6 per 1000), maar is ongeveer even goed als Zweden dat helemaal geen mondkapjesbeleid heeft (0,8 per 1000). Met andere woorden er is geen enkele correlatie. Daarmee hoef je dus ook niet te verwachten dat een brede mondkapjesplicht ook maar enig effect gaat hebben.

Peter van der Geest, Hillegom

