Hoeveel Gökmen T.’s lopen er nog meer rond in onze samenleving?

De ontoerekeningsvatbaarheid van tramschutter Gökmen T., die op koelbloedige wijze vorig jaar vier mensen doodschoot in Utrecht en de slachtoffers en nabestaanden vervolgens lachend in de rechtbank schoffeert, is aan de rechter om te beoordelen. Meerdere inzittenden van de tram verklaarden dat T. helder genoeg leek om zijn slachtoffers op een blank uiterlijk te selecteren. Maar naast zijn jihadistische sympathieën lijkt hij ook een serieus psychiatrisch geval. Volgens het Pieter Baan Centrum heeft hij persoonlijkheidsstoornissen en zou hij zwakbegaafd zijn. Hij is niet de enige gevaarlijke man die ondanks overduidelijke signalen vrij rond kon lopen.