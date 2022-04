Premium Het beste van De Telegraaf

Column John van den Heuvel Wie betaalt de nota van de campingmaffia?

Het tegengaan van witwassen is niet de meest favoriete bezigheid van onze banken. Het kostte de overheid jaren om bankiers te bewegen meer te doen tegen het meefinancieren en faciliteren van georganiseerde misdaad en terrorisme. Het bankwezen keek jarenlang de andere kant op als malafide rekeninghouders bankfaciliteiten gebruikten om drugsgeld een ander kleurtje te geven. Vermogende klanten – wel of niet crimineel – brengen immers veel geld in het laatje en het bestrijden van witwassen kost banken kapitalen.