Link tussen polderpenoze en mocromaffia: ze kennen elkaar allemaal

Nu ’Bolle Jos’ sinds maandag met stip op één prijkt van de Nationale Opsporingslijst, is dat een signaal dat ook de Hollandse component nog altijd een prominente plek vervult in onze vaderlandse onderwereld. Door de nadruk de laatste jaren op de mocromaffia leek het of de polderpenoze van de generatie van Willem Holleeder geruisloos van het toneel verdween. Niets is minder waar.