’Je moet bijna alles kunnen zeggen’

— „Sommigen noemen Twitter een ’open riool’, omdat ’menigeen er alles maar uitgooit’. Riool of niet; bijna alles moet gezegd kunnen worden. Het beteugelen van het debat door te klagen over kwetsingen, polarisatie, haatzaaien, de toon van het debat of een gebrek van respect, ondermijnt onze open samenleving”, vindt criminoloog Bart Collard.