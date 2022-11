’Koning kan naar WK in Qatar’

Het moge toch duidelijk zijn dat de koning nooit politieke standpunten inneemt maar dat hij de sporters die voor zijn koninkrijk uitkomen bij een toernooi aanmoedigt en een hart onder de riem steekt. Dat laatste in ogenschouw genomen lijkt het me heel logisch dat hij dat ook nu weer zal doen want niemand is gebaat bij zijn afwezigheid.

Marian Uppelschoten, Gistel