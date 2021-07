Uitslag Stelling: Boete voor de sjoemelaars

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie waarschuwde streng in te grijpen als de toegangscontrole in de horeca en in clubs niet beter wordt. De zaak zou zomaar gesloten kunnen worden. Volkomen terecht, vinden de meeste respondenten dit. Een meerderheid maakt zich ernstig zorgen over het oplopende aantal besmettingen, vooral onder jongeren. „Er is de afgelopen weken veel te snel versoepeld”, stellen verontruste deelnemers. Veel positief geteste mensen zouden het coronavirus hebben opgelopen in een café of discotheek. Volgens 42 procent genoeg reden om clubs en kroegen maar weer helemaal te sluiten. „Geen feesten zolang niet alle jongeren zijn geprikt. Waanzin om discotheken te openen”, zegt iemand. Er is onder deze stemmers weinig vertrouwen in de horecaondernemers: „Belachelijk beleid om te denken dat horecaondernemers die toegangstest goed controleren. Het is tenslotte hun broodwinning! Iemand weigeren vanwege een illegale QR-code? Natuurlijk doen ze dat niet!”

Volgens meer dan de helft van de stemmers biedt ’Testen voor Toegang’ sowieso slechts schijnveiligheid. „Het is een momentopname. Je zou je na het testen moeten afzonderen tot je naar je evenement gaat en dat is niet realistisch. Buiten het feit of de test wel goed wordt uitgelezen.” Anderen (43 procent) denken dat het systeem met 'Testen voor Toegang' voor horeca, clubs en evenementen wat opstartproblemen heeft, maar zou het op termijn wel degelijk kunnen werken. Zo zegt een deelnemer: „In de basis best een goed systeem alleen moet er de juiste invulling aan worden gegeven. Zo moeten mensen die zich laten testen die dag zoveel mogelijk contact vermijden om niet alsnog besmet te raken alvorens naar het evenement te gaan.” „Het is vooral fraudegevoelig omdat er niet op ID-kaarten gecontroleerd wordt”, voegt een andere stemmer toe. En: „Minder grote groepen naar binnen laten. Of laat mensen met twee vaccinaties met een toegangsbewijs een paar dagen van tevoren al iets toesturen met een uniek bewijs zodat zij direct door kunnen.”

Gezien deze opstartproblemen zou het oneerlijk zijn om horecaondernemers en clubeigenaren te straffen bij problemen met de toegangstesten terwijl ze nog amper tijd hebben gehad aan het nieuwe ‘systeem’ te wennen, vindt een derde. Menig stemmer is van mening dat we een eigenaar van een bar of discotheek überhaupt niet moeten opzadelen met deze handhaving. Zij wijzen vooral op de verantwoordelijkheid van de kroeg- of discobezoekers. „Mensen moeten niet sjoemelen en niet uitgaan als ze klachten hebben.” En bezoekers die sjoemelen, die moeten gestraft worden, wordt veelal geopperd. „Leg de verantwoordelijkheid en sancties bij de sjoemelaar, niet bij de ondernemer. Dus, maak je gebruik van vervalste gegevens dan direct een flinke boete van 1000 euro ofzo, plus een verbod om naar uitgangsgelegenheden te gaan van bijvoorbeeld drie maanden. Dan wordt de werkelijke verantwoordelijke gestraft en niet weer de horecagelegenheid.”