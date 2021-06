’QR-code onnodig duur’

Iedereen is goed afgericht met betrekking tot het afkraken van het gele boekje. Braaf wordt er verklaard dat het invullen van het gele boekje slechts een symboolfunctie heeft. Het is in vele landen erkend en bekend, maar wij moeten en zullen onder regie van Europa aan een digitale QR code waarin alles gegevens staan.

Duur qua ontwikkeling, niet iedereen heeft een smartphone, dus dat wordt nog een vodje papier met een uitgeprinte QR code. En die code is dan alleen nog in Europa geldig. Tjonge wat zijn we goed bezig.

Nicolette Jentink, Eijsden