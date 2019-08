’Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis’

Verplegend personeel heeft het steeds zwaarder, stelt Lya Speksniijder. Ⓒ ANP

Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd dat ik in een ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel andere categorie patiënten en ben je echt met andere zorg voor mensen bezig.