Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Frans Timmermans warmt met biomassa de aarde op

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Er is weinig funester voor een geloofwaardig beleid dan inconsequente politici. Het zijn niet de minsten die zowel urgentie preken over het klimaat als met maatregelen de CO2-uitstoot vergroten. Dat zien we in ernstige mate in Brussel en Duitsland. En Nederland lijkt zo trots op z’n prominente plek in de Europese Commissie, dat vicevoorzitter Frans Timmermans overal mee wegkomt.