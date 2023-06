’Meer fluctuatie in pensioenen’

Het jammerlijke hierbij is wel, dat veel Eerste Kamerleden uit partijbelang gewoon meebabbelden, maar in deze ingewikkelde materie ’niet van de hoed en de rand wisten’. Over zo’n belangrijk dossier horen eigenlijk slechts onafhankelijke vakkundige dossierkenners zonder politiek belang beslissingen te nemen. En de uitkomst daarvan aan de Tweede Kamer over te dragen. Zoals we weten gaan beursresultaten nu een grotere rol spelen.

Als ik me goed kan herinneren, hadden we enkele jaren geleden nog een pensioenpot van ca. 1800 miljard euro. Nu zien we de laatste week in de media verschillende bedragen voorbijkomen van 1430 miljard euro, 1400 miljard euro, en dan weer 1500 miljard euro aan bedragen in de pensioenpot. Aangezien de pensioenen straks individueler worden en meer met de beurs meebewegen dan voorheen, zou deze fluctuatie in bedragen alvast een voorbode kunnen zijn voor de toekomstige pensioenen.

Mario Verhees, Asten