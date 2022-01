Brief 1 ’Burger wil beloond worden’

De burger maakt een kosten-baten analyse en haakt af. Enigszins begrijpelijk is dat wel. De kans om ernstig ziek te worden is voor velen klein. Het is administratief gedoe, wachten tot je een afspraak mag plannen, plannen, zelf weer app bijwerken. Vervolgens blijkt de vaccinatie maar zeer korte tijd echt goed werkzaam zodat je nu al weet dat er meer vaccinaties nodig zijn en ondanks vaccinatie zitten we nog steeds in lockdown en geen zicht op einde daarvan. Gevaccineerd of niet levert nog steeds vergaande beperkingen op. En als klap op de vuurpijl wordt een belangrijke reden voor alle beperkingen, de crisis in de zorg, niet aangepakt. De afgelopen jaren niet substantieel extra bedden erbij, geen coronaziekenhuizen, geen extra ziekenhuispersoneel want te beperkt inzetbaar of ze spreken taal niet goed genoeg. De burger wil nu eenmaal voor goed gedrag beloond worden en resultaat van zijn goede gedrag zien.

B. van Dam Leiden

