’Andere aanpak huurmarkt’

Door het aan banden leggen van de huurhoogte en het ’afromen’ van huuropbrengsten is het voor particuliere verhuurders nog nauwelijks rendabel om hun panden te verhuren. Daarnaast is het voor projectontwikkelaars en investeerders veel minder interessant geworden om huurhuizen te bouwen omdat de kans op een goed rendement bij investeringen in deze huizen fors is afgenomen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een goed bedoelde aanpak van excessen op de huurmarkt nu de bouw van diezelfde huurhuizen volledig stil legt.

Jan Pronk, Beverwijk