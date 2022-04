’Geen vertrouwen in vakbond’

Voorzitter Tuur Elzinga heeft allerlei ideeën om het tij te keren, maar komt vooral met interne maatregelen. Het grootste probleem wordt echter niet voldoende onderkend en dat is het feit dat jonge werknemers al jaren geen enkele interesse maar vooral geen vertrouwen hebben in een vakbond. Je gaat je toch niet aansluiten bij een voortdurend kissebissende groep ouderen. Echt verstandig is dat overigens niet, want vakbonden hebben veel bereikt in het verleden, maar ze missen de uitstraling en flair die jongeren aanspreekt. Of de FNV het roer nog kan omgooien betwijfel ik dus, actieve werving van ongeïnteresseerde jongeren is daartoe echt niet genoeg.

Jan Pronk, Beverwijk