Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Van bewondering tot verwondering in het Rijksmuseum

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Ⓒ TLG

Laat met alles, uw dienaar. Mijn bezoek aan de grote Vermeer-tentoonstelling vormde daar geen uitzondering op. Van de vier beschikbare maanden was nog slechts een week over. Voordeel: van lange wachtrijen voor het Rijks was geen sprake meer. Er was alle tijd & ruimte om de 27 werken te bewonderen.