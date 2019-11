’Agenten moeten straat op’

Politieagenten moeten meer de straat op om de criminaliteit te bestrijden. Daar komen ze beter tot hun recht.

Doodgeschoten

Mijn man was ook politieagent. Hij was erg bedreven en rechtvaardig en hij was ook het liefst op straat bezig. Hij is helaas bij een actie 27 jaar geleden doodgeschoten, maar hij zei destijds al, dat het zonde van de tijd was dat ze met administratief werk bezig waren. Ze konden veel meer op straat betekenen.

E. Bader, Doornspijk