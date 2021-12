Brief 1 ’Sluiting kinderhartcentra onverantwoord’

Minister De Jonge stuurt aan op zorgconcentratie in het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Er zijn vier hartcentra op vijf locaties gesitueerd en er zou worden overgegaan naar concentratie van de kinderhart-ingrepen, dat was bekend. Het plan was om over te gaan op drie centra, te weten in UMCG, LUMC en Erasmus MC, maar de minister heeft besloten tot twee kinderhartcentra. Dat is een heel grote en onverantwoorde stap voor de patiënten en het personeel. Er wordt totaal niet gedacht welke inpact dat heeft op de patiënten en dat de grote afstand cruciaal kan zijn bij de opname. Er moeten geen ziekenhuizen c.q. centra’s gesloten worden, doch de capaciteit moet uitgebreid worden. Maar ja, er is al besloten zo'n 5 miljard in de zorg te bezuinigen.

Mevr. Brugman, Lelystad

