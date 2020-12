’Oppassen voor ’alternatieve feiten’’

Het is treurig om het te moeten vaststellen, maar de ’alternative facts’ die sommige partijleiders, ook wel populisten genoemd, ook hier in Nederland tijdens hun verkiezingscampagne weer gaan verspreiden, worden helaas door veel te veel mensen geloofd.

Het grote voorbeeld voor deze populisten is Donald Trump. Na alle ’alternative facts’ die hij al verspreid heeft, betwist hij nu, onophoudelijk opnieuw, de uitslag van de presidentsverkiezingen; er zou op grote schaal gefraudeerd zijn. Ondanks het feit dat zijn leugen door de gerechtelijke macht al bijna 60 keer als onzin werd verworpen, gaat hij door met het laden van de leugen in zijn reperteergeweer.

Het angstaanjagende is, dat uit onderzoek blijkt, dat meer dan 50% van zijn kiezers hem zijn gaan geloven. Dat zijn meer dan 35 miljoen mensen, een ’levensgevaarlijk’ aantal. De leugens, ontkenningen en onwaarheden regeren kennelijk en zullen helaas ook hier in dit land weer volop ingezet worden om stemmen te trekken.

Het continu ontkennen dat wij mede schuldig zijn aan klimaatveranderingen, de onmogelijke eis om onze grenzen te sluiten voor asielzoekers en het ontkennen van het gevaar van de covid-19 pandemie voor de volksgezondheid, zijn er een paar van en zullen het bij de vele meelopers van deze populisten weer goed doen.

Is het gek dat door het verspreiden van deze onwaarheden het geloof in de politiek wordt ondermijnd? Het geloof in het effect van het verspreiden van leugens kan er in crisistijd gemakkelijk toe leiden, dat de macht bij foute politici terechtkomt. De wereldgeschiedenis staat er bol van. Nederland, pas op in maart!

H. Massier