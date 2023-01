Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo We worden misleid door de propagandisten van zonne- en windenergie

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Nu we het moeten doen zonder olie en gas uit Rusland en het duidelijk wordt dat zonne- en windenergie daar op geen manier alternatieven voor zijn, rijst de vraag waarom er zo grootschalig is ingezet op zonnepanelen en windturbines. Hoe is ons wijsgemaakt dat de samenleving in belangrijke mate aangewezen is op windmolenparken en zonnevelden?