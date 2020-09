Brief 1 ’Kaag wil ons uitleveren aan Brussel’

De nieuwe fractieleider van D66 heeft ambitieuze plannen voor Nederland. De nepverkiezing voor het lijsttrekkerschap van D66 is haar in de schoot geworpen en de haren rijzen mij te berge van haar overwinningstoespraak.

Als het aan haar ligt worden we uitgeleverd aan Brussel en moeten we het beetje soevereiniteit dat we nog hebben weggeven aan de EU.

Ook vindt ze dat wij het institutioneel racisme niet willen erkennen. Ze moet maar heel snel met haar man weer terug naar Palestina.

Mevrouw Kaag ambieert premier van Nederland te worden en waarschijnlijk daarna een hoge EU-functie te krijgen. Weet wat u gaat stemmen straks, anders bestaat er straks geen Nederland meer dankzij D66.

Cornelia Beukelman

Stichtse Vecht

