Column Afshin Ellian De leugen is de aartsengel van Iraanse islamisten

Evin is het kwetsbare geweten van Perzië. Evin, de Iraanse Bastille, is het symbool van mensenrechtenschendingen. De beruchte Evin-gevangenis van Teheran stond afgelopen weekeinde in brand. Nog steeds weten we niet precies hoeveel politieke gevangenen er zijn omgekomen. Een islamist is niet gehouden aan de waarheid. Daarvoor hebben ze ook een regel bedacht, namelijk takiyya. De islamitische staat van Iran, alias de islamitische republiek, weet zich met leugens en geweld te handhaven. De leugen is de aartsengel van islamisten.