Waarom de krakers niet zijn opgepakt: ’Tja, goede vraag’

Met de regelmaat van de klok komt er op de redactie een belletje binnen met de boodschap: We are Here heeft weer een pand opengebroken. Daar gáán we weer, is bij ons zo’n beetje de reactie. Hup, fotograaf en videoteam gaan erop af en op de redactie gaan we zoeken naar de contactgegevens van de pandeigenaar. Zo ook afgelopen week, toen autohandelaar Salih Ozcan terugkomend van zijn vakantie geconfronteerd werd met een groep veelal uitgeprocedeerde illegalen die zich de toegang tot zijn bedrijfspand in Westpoort had verschaft.