’Rusland vervalt in dictatuur’

In dit soort landen worden individuen en organisaties, die het bewind niet welgezind zijn, tegengewerkt, opgesloten, vermoord of verboden op idiote gronden. Nu is de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial verboden door het corrupte Hooggerechtshof. In Nederland willen we op democratische wijze meer tegenmacht organiseren, maar dat is onder de Russische president Poetin volstrekt onmogelijk. Tegenspraak is uit den boze en levensgevaarlijk. Ik heb te doen met de arme Russische bevolking die wordt uitgebuit door een stelletje oligarchen en machtswellustelingen. Laten we deze engerds op alle manieren dwarsbomen.

Bas Overmars, Amsterdam