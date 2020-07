’Zaak Den Dekker stinkt’

Enkele maanden later wordt zijn huis in brand gestoken en weet hij nog op het nippertje het vege lijf te redden. Vanaf dat moment werd hij opgenomen in een getuigen-beschermingsprogramma en was Oss vanaf dat moment voor zijn eigen veiligheid verboden gebied. En toen begon de ellende pas goed. Hij hield zich niet aan die regel en raakte in een slepend en langdurig conflict met de gemeente Oss.

De gemeente trok de handen ervan af en liet hem volledig aan zijn lot over. Zónder uitkering, ziektekostenverzekering en woning. Later kwam de gemeente daarop terug, maar voor een woning moest hij zelf maar zorgen.

Het komt bij niemand van de gemeente op, dat zoiets bij een mens wel eens tot complete razernij kan leiden. En zeker gezien de vele protesten van Den Dekker, die geen enkel feit schuwde om de aandacht voor zijn zaak op te eisen. Ziedaar hoe je een mens uiteindelijk kapot kunt maken. Niet gehoord, vermalen tussen instanties.

En dan zet hij uiteindelijk - geen enkele uitweg meer ziende- zichzelf in brand. Met dodelijke afloop. Van een bekende Ossenaar werd hij op de valreep plots ook nog een bekende Nederlander. Deze zaak stinkt. Iedereen voelt het onrecht en vooral de machteloosheid wat deze man is overkomen. De gevolgen? Die zijn er niet. De gemeente heeft zich wel ingedekt en ingegraven. Als het op papier maar allemaal klopt.

Jan Muijs