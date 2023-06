Het duikbootdrama was een complot

’The Simpsons hebben het alwéér voorspeld!’, was de stellige overtuiging van twitteraars wereldwijd. Sommigen zagen daarom in het duikbootdrama zelfs een complot. Dat de ’voorspellende’ gave van de makers van de serie juist is gebaseerd op dit soort kortzichtigheid, is een geniale grap die al decennia lang met succes wordt uitgemolken.