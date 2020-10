’Winstmotief bij verhoging posttarieven’

En die zijn voor de pakketpost waar PostNL wel winst op behaald. Brievenpost is 20 of 50 gram maar daarboven zijn het pakjes of pakketten en die worden steeds meer gestuurd, dus er wordt oneigenlijk verhoogd voor alle gewichtsklassen. Ook zijn de gewichtsgroepen de laatste jaren behoorlijk ingekrompen en moet je voor een paar gram meer twee keer zoveel betalen. Ook is het Europa-tarief afgeschaft.

Er worden te veel verhogingen goedgekeurd die niets met de brieven te maken hebben, maar alleen maar met nog meer winst maken.

Ronald Lindeman, Hoofddorp