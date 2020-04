’Botoxkliniek open, dan ook de kapper’

Ik heb geen ervaring met een botoxkliniek, maar naar mijn idee is de afstand tot het gezicht van een klant een stuk kleiner dan bij de kapper.

De kapper staat voor een groot deel achter je of opzij en kan er met mondkapjes, wel of niet zelfgemaakt, prima gewerkt worden. Als de klanten zelf ook mondkapjes dragen dan bescherm je elkaar. Daarbij hebben zij zelf al heel veel oplossingen aangedragen.

Ik stel me voor dat bij het prikken in het gezicht de afstand minimaal is, dat kan niet anders, maar misschien vergis ik me? Hopelijk kan iemand mij hierop een antwoord geven.

M. van Proosdij

Enschede