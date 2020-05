’Kies voor 1 meter economie’

Dat lijkt niet veel verschil, maar omdat de oppervlakte van een cirkel kwadratisch met de straal gaat (oppervlakte = pi keer de straal in het kwadraat), betekent het dat er (grosso modo) in Oostenrijk 9 mensen kunnen zitten, waar er in Nederland maar 4 kunnen zitten. Het scheelt een factor 2.25, en dus niet 1.5. En als we schatten dat er dan in de horeca slechts een 25% bezetting kan zijn, dan zou het in de ’1 meter economie’ 56% zijn. Wellicht dat de horeca dat, tijdelijk weliswaar, wel zou kunnen overleven.

Wil Schilders, Goirle