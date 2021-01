Kent u het verhaal van de corona-verslaggever die zelf corona kreeg? Die had wel corona, maar hij herkende het niet. Zo geniepig is dat ongrijpbare virus. Gedurende een paar dagen voelde ik groeiende spierpijn. Alsof er een bakfiets over me heen was gereden. Maar pas na drie dagen, toen ik mijn reukzin verloor, viel het kwartje.