’Wat is er met ons onderwijs aan de hand?’

In het basisonderwijs dreigt een tekort van 9100 leraren. Zij-instromers en zelfs onbevoegden zijn al heel gewoon en staan al voor de klas om de acute nood te lenigen. Een hoofd van een Tilburgse basisschool vindt dat dit kan worden opgevangen door de groepen groter te maken. Bijvoorbeeld groepen van 27 en 32 kinderen. Om daar wel meteen aan toe te voegen: 'als ouder zou ik daar ook mijn bedenkingen tegen hebben'.

Met zulke kleine klassen vraag je om moeilijkheden. Er zijn op deze wijze steeds meer leraren nodig. Die er niét zijn. Wij zaten vroeger in klassen met wel 40 of meer leerlingen. En daar zijn we echt niet slechter van geworden. De 'onderwijzer' van toen was de baas. Armen over elkaar in de bank en luisteren! Maar de ellende begon eigenlijk pas toen de Mammoetwet voor het onderwijs ging gelden. Het moest ineens allemaal anders. Lagere School, Mulo, HBS, Kweekscholen. Dat werd allemaal bij het 'grof vuil' gezet. Het was ineens allemaal niet goed genoeg meer. Een bedrijf dat zo bestuurd zou worden zou allang failliet zijn verklaard. Niemand weet eigenlijk hoe het nu verder moet. We zitten met een schier onoplosbaar probleem opgescheept. Hoe gaat de toekomst in het (basis)onderwijs er uit zien? Gaat uiteindelijk de wal het schip keren? Of geraken we van de wal in de sloot?

Jan Muijs, Tilburg