Brief 2 ’Onderste steen boven levert (nog) weinig op’

Na de MH17-ramp, dan wel massamoord, zei onze premier Rutte tijdens de herdenking zeer vastberaden dat „de onderste steen moet boven komen.” Nu ’al’, in 2019, hebben we eindelijk vier verdachten. Ze hebben niet op de knop gedrukt, maar ze hebben wel de betreffende raket vervoerd.

Ofwel, niet de onderste steen maar enkel vier kiezelsteentjes worden nu geofferd omdat die grote echte boosdoener, lees ’wolf in schaapskleren’ president Poetin, ongrijpbaar is. En zelfs die kiezelsteentjes ontspringen de dans. want ze komen gewoonweg niet naar het proces dat volgend jaar wel veel tijd in beslag gaat nemen.

De ophef en dat proces zijn dus enkel een farce: een schijnvertoning om die grootse woorden van ’de onderste steen’ te onderstrepen, maar ze verhullen het uitblijven van ware daden.

Jan Verniers, Arnhem

