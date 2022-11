’Teleurgesteld in PvdA’

Bekijk ook: Kamerfractie PvdA steunt goudgerande loonsverhoging van Timmermans

Als reactie nota bene op de VVD die dit veel te gek vindt. De rollen zijn omgedraaid. De liberalen zijn tegen een dergelijke dwaze verhoging in deze tijd; de socialisten zijn bang dat partijgenoot wellicht de voedselbank moet frequenteren...

We wisten het al lang, maar deze socialistenclub met 9 zeteltjes in de Kamer doet alsof, maar is helemaal niet voor de minima. Ik vind dit beschamend. Mijn stemgedrag aanpassen? Ja, ik denk het wel.

W. Hulsebos, De Wolden