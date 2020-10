Uitslag stelling: Weinig vertrouwen in app

Wie een melding heeft ontvangen, krijgt het advies om tien dagen tuis te blijven. Wie klachten krijgt, moet zich laten testen. Deze instructies zijn bij een krappe meerderheid van de respondenten duidelijk.

,,Het lijkt me wel dat we de app moeten gebruiken, maar Nederland is een beetje in de war. We gaan de app vast allemaal downloaden en er vervolgens niets mee doen. We hebben allemaal zo'n grote mond, maar doen niets om het op te lossen”, zo reageert een van de deelnemers.

Al anderhalf miljoen Nederlanders hadden de app al op hun telefoon. Onder hen zo’n eenvijfde van de deelnemers. Iemand van hen verklaart: ,,Ik zat in één van de regio’s waar de proeven zijn gedaan, maar ik heb nooit iets van een melding gezien. Geen idee dus of de app eigenlijk wel werkt."

Maar een kwart van de respondenten denkt dat veel Nederlanders CoronaMelder snel gaan downloaden. Een deelnemer die niet gerust is over zijn privacy: ,,Een heel eng idee dat de overheid weet waar ik ben geweest.” En een ander deelt mee: ,,Die app is alleen maar bedoeld om nog meer controle te krijgen over het volk.” Toch zijn er ook deelnemers die het gebruik wel aanraden. ,,Zeker doen! Als ik corona krijg, is dit een heel goede manier om anderen te kunnen waarschuwen.”

Een overgrote meerderheid vindt niet dat de app verplicht moet worden. ,,Dat kan niet”, zo stelt een deelnemer. ,,Je hebt een recente smartphone nodig en lang niet iedereen heeft die.” En een onafhankelijk denkt meent: ,,Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik doe het niet, maar als iemand zich geroepen voelt: vooral doen.” Een voorstander van een verplichting vindt juist: ,,Net als met de mondkapjes moet je deze dingen wel verplichten, anders gaat het helemaal niet helpen zeker niet bij die eigenwijze Nederlanders.”

Respondenten zijn niet heel positief over de app. Zo denkt een meerderheid dat de app niet veilig is en twee derde gelooft niet dat de app zal helpen bij het terugdringen van het almaar stijgende aantal besmettingen. Driekwart van de respondenten vindt dat de verwachtingen rond de app veel te hooggespannen zijn. Een deelnemer: „Alles valt of staat met gedrag. De afgelopen tijd heeft bewezen dat hierop nog veel aan te merken valt bij velen in Nederland.”

Verwacht wordt dat door het op grote schaal gebruiken van de app, er ook meer Nederlanders getest moeten worden. Een ruime meerderheid van de respondenten denkt niet dat er genoeg capaciteit is om dit op te vangen. ,,Deze app is alleen effectief als iedereen hem gebruikt en als er voldoende testcapaciteit is. Aan beide voorwaarden wordt niet voldaan en het is dus zinloze geldverspilling.”

Er is een hoop gedoe geweest rondom de app. Van een kwart van de respondenten had de ontwikkeling wel wat sneller gekund. Bijna de helft van de respondenten vindt echter dat CoronaMelder voor hen helemaal niet had gehoeven. ,,Zo’n app is niet nodig als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.” En een ander meent: ,,Die app biedt schijnveiligheid.”