’Theo Hiddema nieuw boegbeeld’

Volgens laatste peiling is Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, bijna gehalveerd.

Belangrijkste oorzaak is de manier waarop hij medeoprichter Henk Otten bij het straatvuil heeft gezet. Ook vinden velen dat Baudet onderhuids extreemrechtse ideeën heeft, arrogant is en diva-trekjes begint te vertonen. Daar zitten veel Nederlanders natuurlijk niet op te wachten.

Henk Otten is momenteel bezig een nieuwe partij te smeden ,,alleen dan wel met betere denkbeelden en een iets geloofwaardiger beleid.’’ Alleen de 'charismatische leider’ moet nog gezocht worden.

We hebben inmiddels mogen vernemen dat Theo Hiddema met zichzelf een beetje in de knoop zit over de aanpak van Thierry Baudet met Henk Otten. Er gaan zelfs geluiden op dat hij misschien overweegt de overstap te maken.

Zelfs verwacht ik, dat hij ook goed als partijleider van deze nieuw op te richten partij zou kunnen fungeren, al was het maar tot de volgende verkiezingen in 2021. Hiddema ligt door zijn vaak humoristische kijk op zaken goed bij het grote publieke opinie. Iemand die zelfs Peter R. de Vries het vuur na aan de schenen kan leggen en diens bloed kan laten koken, mag men zeker niet onderschatten.

Mario Verhees, Asten