Brief 3: ’Misdaadvergoeding is niet uit te leggen’

Wat hebben we toch een fantastisch rechtssysteem in Nederland waar de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, geld toe krijgt in verband met een vormfout.

Misdaad loont dus echt en in dit geval heeft de misdadiger wederom aangetoond geen enkele spijt te hebben van de moord op een politicus.

Het is bovendien niet uit te sluiten dat Van der Graaf hoger beroep gaat aantekenen omdat hij het aan hem toegekende bedrag te laag vind, want dat is in ons rechtssysteem allemaal mogelijk.

De hele gang van zaken rond deze misdaadvergoeding is onbegrijpelijk en aan niemand uit te leggen, vooral niet aan de nabestaanden van Pim Fortuyn.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

Stem op deze brief

of op één van de andere brieven