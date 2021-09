’Gezag ondermijnd’

Binnenland

Politie zoekt verdachten na ramkraak bij kledingwinkel Amsterdam

De politie zoekt met meerdere eenheden naar verdachten van een ramkraak in een kledingwinkel in Amsterdam. In de nacht van maandag op dinsdag is er rond 04.30 uur met een busje op een kledingwinkel in de Jan Evertsenstraat ingereden.