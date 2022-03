’Ollongren ongeschikt als defensieminister in oorlogstijd’

Kijk even naar het CV en daarbij dus ook naar de kennis en competenties van deze D66-brekebeen en we zijn eruit. Top militairen in ons land gaan zo’n 4 jaar naar de KMA alvorens zij een leidinggevende functie krijgen binnen ons militaire bestel. Mevrouw Ollongren heeft echter alleen geschiedenis gestudeerd en verder geen enkele affiniteit en ervaring met defensie. En toch is ze de baas van het hele spul. Eens te meer geeft dit aan hoe we in ons land omgaan met en kijken naar ons eigen leger. Daarbij hebben de jarenlange bezuinigingen op defensie natuurlijk ook geen positieve rol gespeeld. Bij de samenstelling van het kabinet hadden we natuurlijk geen rekening gehouden met de ontwikkelingen in Oekraïne en nu zitten we dus met de gebakken peren. De volledig onervaren Kajsa Ollongren op een van de meest cruciale posities binnen ons kabinet omdat ze zo goed in het team past. Een slechtere keuze en afweging in dit kader was eigenlijk niet mogelijk geweest.

Jan Pronk, Beverwijk